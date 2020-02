I Egedal Kommune har blot 6 procent af husene energimærke A. Pressefoto Foto: Palle Peter Skov

Send til din ven. X Artiklen: Energiforbedringer: Stort potentiale i Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Energiforbedringer: Stort potentiale i Egedal

I Egedal har 24 procent af husene energimærket E, F eller G - der er plads til at forbedre boligernes energiregnskab, lyder det fra Helen Kuhre fra Danske Bank Egedal

Lokalavisen Egedal - 20. februar 2020 kl. 08:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klima er på alles læber. Og politikerne har vedtaget en ny klimalov med et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent sammenlignet med 1990.

Boligmarkedet spiller en vigtig rolle i at nå den ambition, og potentialet er stort ifølge en ny analyse fra Realkredit Danmark. For eksempel har blot 6 procent af husene i Egedal Kommune energimærke A.

"Mange boligejere kan med fordel nedbringe den årlige udgift til varme og varmt vand, som energimærket er et udtryk for. I Egedal har 24 procent af husene energimærket E, F eller G, så der er generelt et stort potentiale for at forbedre boligernes energiregnskab", siger Helen Kuhre, filialdirektør i Danske Bank i Egedal, og tilføjer, at det som tommelfingerregel typisk er muligt at forbedre husets energimærke med en til to karakterer med energiforbedringer.

Vil hjælpe Lån billigt til forbedringer Danske Bank og Realkredit Danmark har netop gjort det særligt attraktivt at låne til energiforbedring af boligen, og du sparer op til 7400 kr. i lånesags- og ekspeditionsgebyr. Det gælder de samme energiforbedringer, der også er dækket i statens BoligJobordning og udløser et håndværkerfradrag, dog ikke serviceydelser.

"Vi vil gerne hjælpe vores kunder til at gennemføre energiforbedringer, både for at stille kunderne bedre i deres boligsituation og for at bidrage til den grønne omstilling. Derfor har vi gjort det endnu mere attraktivt for vores kunder at låne til energiforbedringer", siger Helen Kuhre.

Store månedlige besparelser For boligejerne er der tilmed mange penge at spare ved at energirenovere boligen. Ifølge analysen fra Realkredit Danmark koster det for eksempel kun 3.000 kroner om året at opvarme et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter med enten fjernvarme eller naturgas, hvis huset har det nyeste energimærke A2020. Derimod kan det koste helt op mod 30.000 kroner, når huset i stedet er udstyret med en G-mærkning.