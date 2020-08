For andet år i træk er der lagt op til et positivt Egedasl-budget i balance. Dog er der lagt op til udgiftsreduktioner inden for eksempelvis ledelse og administration.

Endnu et Egedal-budget i balance: "Det ser positivt ud"

Kassebeholdningen er i orden og driftsbalancen viser et pænt overskud. Egedals "Budget 2021-24" tegner positivt og giver politikerne gode muligheder for at opprioritere bestemte områder

31. august 2020

Alt tyder på, at den økonomiske slingrekurs i Egedal Kommune er forbi.

Sidste år præsenterede byrådet et budget i balance med plads til både investeringer og udvidelser, og i år ser historien ud til at gentage sig.

På fredagens budgetseminar blev de første tal for "Budget 2021-24" nemlig fremlagt for politikerne, der ved selvsyn kunne konstatere, at budgettet er i balance med en positiv kassebeholdning og en driftsbalance, der viser et overskud på mellem 138 og 142 mio. kr.

"Vores driftbalance lever op til vores målsætning, men vores serviceramme kan komme under pres i de kommende år, og så er der en vis usikkerhed forbundet med økonomien i 2021 på grund af corona-krisen. Derfor vil jeg anbefale byrådet, at vi vælger statsgaranti over selvbudgettering. Det er det sikre valg," lød det fra kommunens økonomichef Rasmus Brask på fredagens budgetseminar, hvor samtlige partier deltog i byrådssalen.

Med til budgettet og analyserne hører også en række prioriteringsforslag, hvor der inden for en række områder som eksempelvis ledelse, administration, rengøringsområdet samt udbud og udgifter til vikarer skal findes udgiftsreduktioner for cirka 20 mio. kr.

20 mio. kr. i mulige effektiviseringer "Vi har i alt identificeret cirka 20 mio. kr. i mulige effektiviseringer ud fra det helt grundlæggende princip, at det skal påvirke vores borgernære service og funktioner mindst muligt. Det giver os et godt udgangspunkt, da vi politikere så har et råderum til at opprioritere inden for de områder, som kan være med til at skabe verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal," siger borgmester Karsten Søndergaard, der glæder sig over, at Egedal for andet år i træk ser ud til at kunne præsentere et positivt budget.

"Først og fremmest har vi fået rettet op på vores økonomi, og vi har i dag langt mere overblik over økonomien. Det skyldes ikke mindst, at vi har sat os ned og lavet en fornuftig investeringsplan," siger Karsten Søndergaard.

Budgettet, der nu er sendt i offentlig høring frem til den 11. september, skal nu forhandles på plads af byrådets partier, der traditionen tro går til forhandlingerne med forskellige ønsker og prioriteringer.

Ønsker flest mulige med "Vi må se på, hvad de enkelte partier byder ind med. Den proces er vi allerede i gang med, men for mig er det vigtigste, at vi lander et budget, hvor flest mulige partier er med i forliget," siger Karsten Søndergaard.

Næste skridt i budget-processen er torsdagens borgermøde kl. 18.00 på Egedal Rådhus, hvor borgmesteren håber på et stort fremmøde.

"Vi ønsker i byrådet at skabe de bedste rammer og forudsætninger for borgernes hverdag, og for at kunne det, har vi brug for input fra dem det hele handler om - f.eks. forældrene til børn i skoler og børneinstitutioner, pårørende til brugere af vores sociale tilbud, borgere der bruger vores idrætsfaciliteter og kulturtilbud for at nævne nogle. Det er vigtigt, at vi får vendt og belyst emnerne fra flest mulige sider, så vi i Byrådet kan træffe beslutninger og prioritere ud fra et bredt oplyst grundlag", siger Karsten Søndergaard.

Førstebehandlingen af Egedals budget foregår fra den 9. til den 16. september, mens andenbehandlingen er i perioden fra den 30. september til den 7. oktober.