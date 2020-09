Endnu en ansat smittet med corona: Daginstitutionen Fantasihaven lukket resten af ugen

Smitteopsporingen blev gennemført sent tirsdag ud fra ud fra Sundhedsstyrelsens regler. Kommunen valgte også at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, for at være helt sikre på, at beslutningen om en lukning af institutionen resten af ugen var den rigtige løsning. Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemgået forløbet den seneste uge og deres tilbagemelding er, at alt er håndteret efter retningslinjerne. Egedal Kommune har endda fået ros for en god og sikker håndtering af forløbet.

Områdebestyrelsen hold møde tirsdag aften, og formanden for bestyrelsen Mikkel Ploug Hansen bakker op om beslutningen:

“Områdebestyrelsen i Smørum er her til aften blevet informeret om den aktuelle situation ift. Covid-19 og smittespredningen i området, som lige nu berører 3 daginstitutioner i Smørum. Vi deler bekymringen blandt den brede forældregruppe, samt ledelsen i henholdsvis daginstitutionerne, området og kommunen som helhed, og bakker af den grund op om beslutningen om at lukke Fantasihaven resten af indeværende uge”, siger Mikkel Ploug Hansen.