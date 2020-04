En glad popsang med et alvorligt budskab: Lokal band klar med ny corona-single

"Den nye single "Lad os gøre noget" er vores nyeste udgivelse og handler om, hvordan vi alle må gøre noget for at bekæmpe Coronavirussen. Det er en glad popsang med et alvorligt budskab om blandt andet samfundssind og håndvask. Sangen var egentlig klar til at blive indspillet med en tekst om natur og romantik, men Thomas blev inspireret til at skrive en ny tekst grundet den alvorlige situation vi alle for tiden står i. Vi endte så med at gå i studiet med den nye tekst, da vi tænkte det var et relevant budskab at give en musikalsk indpakning," lyder det fra Thomas Martini Jørgensen og Irene Hjort, hvis band optrådte på sidste års Jyllinge Festival.

"Vi regner med sangen kommer på streamingstjenesterne snarest. Vi har lavet en musikvideo til sangen, som kan findes på Youtube. Det er en optagelse fra studiet med forskellig grafik der er tilføjet bagefter," lyder det fra bandet.

https://www.youtube.com/watch?v=nEyTTJ8V2U0