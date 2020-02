En fest på tværs af generationer: Børn og ældre gav tønden tæsk

Faktisk lyste beboerne så meget op, at enkelte selv valgte at deltage i tøndeslagningen - til stor glæde for børnene og deres mødre.

Livsbekræftende

"Det er så givende og livsbekræftende, at vi kan komme herned med vores børn og skabe et par hyggelige timer for de ældre beboere. Man kan se, at de elsker samværet med børnene. Arrangementet handler om skabe samvær på tværs af generationer, og det lykkedes igen i år. For vores mødre og børn er det også en hyggelig måde at mødes på, for man danner nogle relationer," lød det fra Tina Matzen.