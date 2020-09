Omkring 350 elever og lærere på Egedal Gymnasium & HF blev på én dag frivilligt testet for corona-antistoffer. Foto: Egedal Gymnasium

En anderledes skoledag: Elever testet for corona-antistoffer

Biologi-holdene på Egedal Gymnasium & HF har med deres lærere på sidelinjen testet elever og personale for corona-antistoffer

Lokalavisen Egedal - 30. september 2020 kl. 15:24 Kontakt redaktionen

Corona har stadig Danmark fanget i et jerngreb, men på Egedal Gymnasium & HF har man haft yderst få smittetilfælde.

Alligevel har skolen valgt at tage udgangspunkt i den aktuelle situation, når der undervises i eksempelvis matematik og epidemiologi.

"Vores biologihold har med deres lærere på sidelinjen testet elever og personale for COVID-19 antistoffer. Det var ganske frivilligt, og på en enkelt dag blev omkring 350 elever og lærere testet," siger rektor Camilla Rye Jørgensen.

Hun oplyser, at testpersonerne selv udførte testen, hvilket indebar et prik i fingeren og håndtering af testen. Biologi-eleverne hjalp til med udlevering af testkit og indsamling af data, ligesom biologilærere assisterede med selve prøvetagningen. Afstandskrav og øvrige hygiejnehensyn blev nøje overholdt - både for testpersoner og biologihold.

Anonyme test "Resultatet på de anonymiserede tests blev så aflæst og indtastet i et fælles dokument. Testpersonerne fik selv udleveret et 4-cifret ID-nummer til aflæsning af eget testresultat, og tanken er, at biologiholdene efterfølgende kan anvende data fra testresultaterne i deres undervisning," oplyser Camilla Rye Jørgensen.

Antistoftestene kommer i øvrigt fra Danske Regioner. Det er de samme test, der for tiden bliver sendt til en million danskere under konceptet '"Vi Tester Danmark". Testen er ikke 100% sikker, men kan, når man undersøger en meget stor flok mennesker, give et fingerpeg om, hvor mange der har haft COVID-19. Uanset om man tester positivt eller negativt, ændrer det ikke ved at alle skal følge de gældende regler og restriktioner i forhold til COVID-19.

