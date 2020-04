En anderledes corona-genåbning: Eleverne undervises på kirkegården og i prædikestolen

Skolerne er i denne uge åbnet for 0.-5. klasse plus de nye mini'er, men med helt nye krav om afstand og hygiejne.

Det stod klart, at det ikke var muligt at finde plads til alle elever på skolen med de nuværende retningslinjer, hvor de ikke må være hele klasser sammen.

Det fik lærerne for 5. klasse til at kontakte den lokale præst samt formanden for menighedsrådet, og så fik skolen lov til at låne sognehuset og kirken.