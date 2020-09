Elværk-brand var falsk alarm

Torsdag klokken 22.35 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at det muligvis brændte på et elværk på Blomstervej i Stenløse.

Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, men det viste sig, at det ikke brændte, men at der blot var tale om nogle gløder fra en turbostarter, og der var således ingen sag for politiet, oplyser Nordsjællands Politi.