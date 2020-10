De store elever på Stenløse Privatskole får nu chancen for at blive ingeniører for en dag og udtænke en løsning på, hvordan man smartest flytter en pakke fra et punkt til et andet. Pressefoto Foto: Thomas Howalt Andersen

Elever på privatskole designer smarte pakkeløsninger

På Engineering Day 2020 skal elever i 9. klasse på Stenløse Privatskole afprøve ingeniørens arbejdsmetoder ved at give deres bud på, hvordan man designer effektive løsninger til transport af pakker

Pakken er på vej. De fleste skoleelever tænker formentlig ikke meget på, hvordan alle de pakker, der bliver bestilt på nettet, egentlig når frem.

Eleverne i 9. klasse på Stenløse Privatskole får nu chancen for at blive ingeniører for en dag og udtænke en løsning på, hvordan man smartest flytter en pakke fra et punkt til et andet.

Engineering Day finder sted på skolen mandag den 2. november i samme uge som andre grundskoler afvikler over hele Danmark. Engineering Day arrangeres af Engineer the Future, der estimerer at i alt cirka 25.000 elever vil deltage. Formålet er at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og teknologi.

Udstyret med pap, papir, snor, træpinde og malertape skal eleverne i grupper samarbejde om at konstruere så stærkt og så energivenligt et transportmiddel som muligt. Modellen skal kunne flytte en pakke mellem to punkter med 30 cm. afstand, vel at mærke uden at pakken bliver skubbet direkte med hånden.

Begejstring for naturfag Forinden har eleverne udviklet idéer, undersøgt og vurderet materialernes egenskaber, konkretiseret og fundet den bedste kombination til den optimale løsning. De skal med andre ord arbejde sig igennem forskellige faser og stifter derigennem bekendtskab med ingeniørens arbejdsmetode, engineering.

"Engineering er en virkelighedsnær arbejdsmetode, som er med til at gøre naturfagene relevante for eleverne. De lærer, hvordan de i en kreativ proces selv kan være med til udvikle gode og brugbare løsninger," siger Ghita Wolf Andreasen, direktør i Engineer the Future.

Erfaringer fra tidligere viser, at når eleverne arbejder med engineering styrker det motivationen for naturfagene.

"Lærerne vender tilbage til os og siger, at når eleverne får lov til at udtænke og konstruere deres egne teknologiske løsninger, så motiverer det pludselig også andre typer af elever end dem, der normalt interesserer sig for naturfagene. Det skaber begejstring, når eleverne får lov at arbejde med både hoved og hænder," siger hun.

Det er fjerde år i træk at Engineering Day afvikles på danske skoler, og der udvikles hvert år forskellige opgaver til forskellige klassetrin. pressemeddelelse