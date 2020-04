Ekstra stor aktivitet hos Egedal-spejderne under corona-krisen

Der er lukket ned for spejdermøder i KFUM-Spejderne i Egedals spejderhytter for tiden.

Men aktivitetsniveauet er faktisk steget her under krisen. Det hele foregår selvfølgelig online, så spejderne kan være sammen på afstand.

Som så mange andre steder i landet holder KFUM-Spejderne i Egedal gang i spejderarbejdet for de børn, der normalt deltager i spejdermøder. Nu foregår det bare via spejderopgaver, der lægges ud på nettet.

"Ideen opstod tilbage i marts, da nedlukningen af landet så ud til at trække ud, og vi spurgte os selv, hvordan vi kunne bidrage til at holde vores spejdere og andre interesserede mentalt og fysisk i gang, som både er vigtigt her under krisen, og en kernedel af spejderarbejdet," siger gruppeleder Jesper Holm Pedersen i en pressemeddelelse.