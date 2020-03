Kommunen giver en status på situationen for de lokale virksomheder.

Egedals virksomhedsservice opertholdes i corona-krisen

Selv om Egedal Kommune nu lukker store dele af driften ned og medarbejderne sendes hjem, betyder det ikke at kommunens virksomheder er glemt.

"Mange steder står virksomhederne i en svær situation og mange ved ikke, hvordan morgendagen ser ud. Og hvad nu hvis man gerne vil starte en ny virksomhed osv. Derfor vil det stadig være muligt at komme i kontakt med kommunens erhvervsteam, der sidder klar ved telefonerne. Også virksomhedskonsulenterne i Center for Arbejdsmarked kan kontaktes telefonisk som normalt," lyder det fra Egedal Kommune.

"Regeringens tiltag er dog så omfattende, at der de kommende to uger, vil være ændringer i den normale arbejdsgang. Eksempelvis aflyses alt udadvendt aktivitet, som eksempelvis virksomhedsbesøg og informationsmøder for nye virksomheder," oplyser kommunen.