Egedals studenter skal fejres: Gymnasium klar til dimission

Egedal Gymnasium & HF har planlagt en dimission, hvor man samler alle 3g'ere, 2hf og medarbejderne til en festlig afslutning - studenterkørsel er stadig usikkert

Lokalavisen Egedal - 28. maj 2020

Egedal Gymnasium & HF ligner næsten sig selv igen.

Onsdag vendte 1g, 2g og 1HF-eleverne nemlig tilbage til skolen efter en corona-nedlukning, hvor man har været væk fra både kammerater og lærere.

"Vi har stort fokus på elevernes trivsel, efter de har været hjemsendt i mere end to måneder, så vi er startet med klassemøder samt sociale og faglige aktiviteter, så de kan få en god genstart på gymnasiet. For yderligere at sikre eleverne gode læringsoplevelser og sociale arrangementer inden de går på sommerferie, har vi planlagt en naturvidenskabelig dag og en idrætsdag medio juni," siger rektor Camilla Rye Jørgensen fra Egedal Gymnasium & HF.

Hun understreger, at alle eksamener stadigvæk er aflyst for 1g, 2g og 1HF, mens årsprøver, dansk/historien-opgaven i 1g (DHO) og studieretningsprojektet (SRO) i 2g kommer til at foregå som normalt på skolen.

Den fysiske del af genåbningen betyder, at skolen stadig er zoneopdelt, mens eleverne også har egen ind- og udgang. Eleverne skal desuden opholde sig udendørs så meget som muligt, ligesom der er ekstra fokus på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd, nemlig håndvask eller håndsprit, undgå håndtryk, kindkys og kram, hold afstand, host og nys i ærmet og ekstra fokus på rengøring.

Og så er der hele spørgsmålet om fejringen af de kommende studenter.

"Vi har i samarbejde med gymnasiets elevråd nedsat et udvalg bestående af syv elever fra 2Hf og 3g. De er kommet med virkelig mange gode ideer, og de er gået meget kreativt ind i processen med at udforme en så god og traditionel afslutning som overhovedet muligt. Det stod hurtig klart, at det betyder meget for afgangseleverne at hele årgangen samles," siger rektor Camilla Rye Jørgensen.

Håber på dispensation Derfor har skolen planlagt en dimission, hvor man samler alle 3g'ere, 2hf og medarbejderne og laver en traditionel samt festlig afslutning. Forældre og bedsteforældre kan følge med via livestreamning.

Hun lægger ikke skjul på, at gymnasiets væsentligste forhindring i forhold til at lave en afslutning for eleverne, som 100 % ligner den traditionelle, er forsamlingsforbuddet.

"Vi afventer stadig, om forsamlingsforbuddet bliver ændret den 8. juni, så vi også kan invitere søskende, forældre og bedsteforældrene ind på skolen, når de skal have hue på og til dimissionen," siger den lokale rektor, som også afventer, om eleverne får mulighed for studenterkørsel.

"Vi har presset hårdt på for at få lov til under hensyn til Sundhedsstyrelsen retningslinjer at åbne op for forældre og studenterkørsel. Vi ved, at Børne- og Undervisningsministeriet er ved at undersøge muligheden for dispensation og vi håber på en afklaring snarest," siger Camilla Rye Jørgensen.