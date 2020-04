Siden rådhuset blev opført, har der været problemer med knækkede, skæve og hængende plader. Arkivfoto

Egedals rådhus har problemer med facaden

Facaden på rådhuset har siden opførslen i 2014 været plaget af mangler i form af knækkede, skæve og hængende skiferplader. Økonomiudvalget vil indgå forlig med entreprenørvirksomheden ZÜBLIN, som byggede rådhuset. Det vil løse problemerne, siger borgmester Karsten Søndergaard

Lokalavisen Egedal - 24. april 2020

Økonomiudvalget i Egedal Kommune vil indgå forlig med entreprenørvirksomheden ZÜBLIN, der står bag byggeriet af Egedals prestigefyldte nye rådhus og sundhedshus fra 2014. Det vedtog udvalget onsdag.

Entreprenøren skal ifølge planen hjælpe Egedal kommune med at få fastgjort de skifterplader, som rådhus og sundhedscentret er beklædt med. Siden rådhuset blev opført, har der været problemer med knækkede, skæve og hængende plader.

"Når de ting, der er aftalt i forliget, er udbedret, tror jeg på, at de udfordringer, der har været, er blevet løst. Det er sket to gange, at skifersten er faldet ned fra facaden, og selv om det ikke er mange, er det stadig én gang for mange, hvis sådan en plade skulle ramme en person. Det er helt klart, at på et nyt hus skal pladerne ikke falde ned, hvad enten det stormer eller regner," siger borgmester Karsten Søndergaard.

Han synes, at det er ærgerligt, at sagen er opstået. Men han stoler på, at ZÜBLINs løsning med bl.a. nye kroge og kortere aluminiumslister, vil afslutte sagen.

"Jeg er tilfreds med forliget, som ikke kommer til at koste kommunen flere penge," siger borgmesteren. Han forklarer, at det har været svært at finde en løsning, fordi skifterpladerne er sat op med et nyt system, som ikke havde været afprøvet før i Danmark.

Karsten Søndergaard forventer, at byrådet onsdag den 29. april vil vedtage at indgå forlig med ZÜBLIN.

Flere hængende skiferplader Allerede i januar 2017 indgik kommunen et første forlig med ZÜBLIN om at få udbedret skaderne på rådhuset. I forligsaftalen fra dengang indgik bl.a. en udbedring af manglerne ved facaden og et forligsbeløb betalt af ZÜBLIN.

Siden er der imidlertid opstået nye problemer med knækkede og hængende skiferplader, som er blevet bekræftet ved en syns- og skønserklæring i maj 2019. Derfor har ZÜBLIN og kommunen nu igen skullet forhandle om en løsning, og det nye forlig kan ses som en tillægsaftale til den første forligsaftale.

Et års indsigelsesret Alternativet til det nye forlig ville være, at kommunen får udbedret skaderne uden brug af ZÜBLINs ekspertise eller at vælge en langvarig voldgiftssag, men det har økonomiudvalget altså valgt fra.

Ifølge den nye aftale skal ZÜBLIN i samarbejde med systemleverandøren sikre, at facadesystemet kommer til at fungere. Det handler bl.a. om at udskifte løse kroge med nye og at opdele de lange aluminiumslister, som holder de ca. 10 x 30 cm store skiferplader fast.

Aftalen indebærer, at kommunen vil kunne gøre indsigelse i løbet af de næste 12 måneder, hvis der skulle opstå problemer med udbedringsarbejdet.