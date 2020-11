Egedals nye plejecenter udskydes i seks måneder

"Ibrugtagningen af det nye plejecenter i Egedal By med 78 pladser var oprindeligt planlagt til september 2022. DAB har i forbindelse med forhandlingen med de indbudte bygningsentreprenører meddelt, at opstarten af byggefasen udskydes, og at byggeperioden forlænges således, at ibrugtagningen udskydes seks måneder fra den 1. september 2022 til den 1. marts 2023. Udskydelsen vurderes, at kunne ske i overensstemmelse med de udbudsretslige forhold," oplyser administrationen i Egedal Kommune.