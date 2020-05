Stafet For Livet plejer at blive afviklet ved Smørum Idrætscenter, men corona-situationen har medført, at arrangementet er rykket online. Arkivfoto: KT Foto: Philip Flindt

Egedals kamp mod kræft rykker online: Her er programmet for "Stafet For Livet"

Den står på tegnekonkurrence for børn og tre hovedceremonier, når der senere på måneden afvikles online-stafet i Egedal

Lokalavisen Egedal - 27. maj 2020 kl. 08:02 Af Kenneth Tanzer

Arrangementet "Stafet For Livet", der er Egedals lokale stafet-fællesskab til fordel for Kræftens Bekæmpelse, bliver i år afviklet i weekenden den 13. og 14. juni.

Men som Lokalavisen Egedal tidligere har oplyst, så bliver årets stafet afviklet under andre rammer end normalt ved Smørum Idrætscenter.

Corona-situationen har nemlig medført, at stafetten er rykket ind i det virtuelle univers, men det betyder ikke et svækket program - tværtimod.

"Vi synes selv, at vi har fået stablet en masse godt på benene - både i form af live streaming af vores tre hovedceremonier, nemlig åbningen, lys og afslutningen, men også i form af levende musik og tale fra borgmester Karsten Søndergaard, der under stafetten befinder sig på Bornholm. Der er jo ingen begrænsning, når vi er online," siger Janne Bitsch-Lavridsen, der er formand for "Stafet For Livet".

Stadig plads til deltagere Programmet byder dog også på noget for de små.

"Der vil være en tegnekonkurrence for børn, og der vil også være guidede ture rundt i vores smukke natur. De er arrangeret i samarbejde med Egedal Kommune og Dansk Naturfredningsforeningen lokale afdeling. Derudover vil der være lidt forkælelse af vores hovedpersoner, fighterne," siger Janne Bitsch-Lavridsen.

Alle kan stille et hold med venner, familie, kolleger, foreninger eller andre, som gerne vil støtte kampen mod kræft. Man bestemmer selv, hvor stort holdet skal være, og om man vil løbe eller gå eller hvor mange timer den enkelte deltager er med.

Man kan stadig tilmelde sig på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk/egedal.