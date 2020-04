Det hurtige farvel foregår i dag, onsdag den 15. april, fra klokken 9.00 til 11.30. Her er børnene, som skulle have startet i mini-SFO den 1. april, inviteret ned i deres daginstitution for at tage afsked med venner og pædagoger. Arkivfoto

Egedals hurtige "børne-farvel" møder kritik

Flere forældre og byrådsmedlem Henriette Thirup-Bielefeldt forstår ikke den afsked, som kommunen i dag har planlagt for de børn, der går fra daginstitutioner til SFO/skole

"Den gode overgang".

Sådan skriver Egedal Kommune i et brev til forældre med børn i dagtilbud.

Men kaster man et blik på debatten på de sociale medier, så har flere forældre svært ved at få øje på noget godt ved børnenes overgang fra daginstitution til SFO/skole.

Corona-krisen og planlægningen af den kommende genåbning betyder nemlig, at børnene må nøjes med et anderledes lyn-farvel til de daginstitutioner, som de har tilbragt så mange timer i.

Det hurtige farvel foregår i dag, onsdag den 15. april, fra klokken 9.00 til 11.30. Her er børnene, som skulle have startet i mini-SFO den 1. april, inviteret ned i deres daginstitution for at tage afsked med venner og pædagoger.

"Afskeden vil ikke ligne de foregående år, men børnene vil have mulighed for at være på institutionens legeplads med deres kendte voksne. Der vil blive hygget og sagt godt farvel," står der i brevet til Egedal-forældrene.

Hvorfor har vi så travlt? Den korte afsked med de trygge rammer bliver ikke kun mødt med ærgrelse hos forældrene. Også Henriette Thirup-Bielefeldt, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Egedal, vender tommelfingeren nedad for løsningen.

I et læserbrev til Lokalavisen Egedal skriver hun følgende:

"Er det den bedste løsningsmodel? Hvorfor har vi så travlt?. Jeg er fuldt ud forstående for, at vi har et flow der skal hænge sammen. Når det er sagt, så er det langt fra alle børn der vender tilbage fra den 15. april, og jeg synes vi skal lade medarbejderne finde hoved og hale i den nye verden og give børn og forældre ro og tryghed, inden børnene skal rykkes videre. Lad os udskyde flowet og give alle en proces hvor de kan følge med. En proces der giver en tryg og sikker overgang."

På Lokalavisens facebookside er Egedal-borgmester Karsten Søndergaard på banen med en kommentar til beslutningen.

"Umiddelbart kan Henriettes kritik lyde rimelig, men jeg tror det er vigtigt at tænke alternativerne godt i gennem først. Disse børn skulle været startet i mini-SFO den 1. april. Det er jeg sikker på, at de har glædet sig meget til. Alle kender årsagen til, at det ikke kunne lade sig gøre. Det er selvfølgelig synd, at den sidste tid i daginstitutionen blev "ødelagt". Nu skal vi så åbne igen på bedst mulig måde," skriver borgmesteren og fortsætter:

Ikke nogen facitliste "Jeg mener det ville være synd, at lade børnene gå i daginstitutionen i en uge, en måned eller hvor længe Henriette synes det ville passe. Børnene ville hurtigt falde til i de gamle trygge rammer, for pludseligt at skulle skifte til noget nyt. Der er ikke en facitliste på sådan en beslutning, men jeg synes administrationen har truffet den rigtige beslutning. Håber børnene får en hyggelig afsked."