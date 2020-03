Egedals genbrugsstationer åbner for private i dag: Men brug dem kun hvis det er absolut nødvendigt

Fra klokken 12 i dag er de tre genbrugsstationer i Egedal Kommune igen åbne for private.

Det sker efter, at danske sundhedsmyndigheder lørdag vurderede, at det er forsvarligt at åbne genbrugsstationerne med adgangsregulering. Pladserne er åbent dagligt for private mellem klokken 12-18 og i weekends mellem klokken 10-18.