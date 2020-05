Ifølge borgmester Karsten Søndergaard, så viser den foreløbige research områder med arresthuse faktisk opleves som trygge af naboer. Arkivfoto

Egedals borgmester svarer igen på kritisk arresthus-borgerbrev: "Vi tager udviklingen af Kildedal-området meget seriøst"

"Vi arbejder benhårdt på at sikre den bedste samlede løsning for Kildedal-området," siger Karsten Søndergaard efter borgerbrevet fra Smørum-borgeren Christopher Jessen

Lokalavisen Egedal - 06. maj 2020 kl. 07:04 Af Kenneth Tanzer

"Byrådet i Egedal tager ikke konsekvenserne tilstrækkeligt seriøst i arresthus-projektet."

Så klar er udmeldingen fra Smørum-borgeren Christopher Jessen i det borgerbrev, som er sendt til byrådet med opbakning fra 122 borgere i lokalområdet.

Christopher Jessen efterlyser ganske enkelt flere brugbare oplysninger, gennemarbejdede analyser og saglige argumenter i den fremlagte arresthus-plan.

Han kan også få øje på flere faresignaler i etableringen af et arresthus i området mellem Kildedal og Knardrup.

"Ejendomspriserne i nærmiljøet og en større del af kommunen kan falde. Ressourcestærke familier vil ikke være nabo til et arresthus," lyder det endvidere fra Christopher Jessen.

Egedals borgmester Karsten Søndergaard er klar over, at mange er interesserede i planerne for området ved Kildedal Nord.

"Netop derfor har vi også holdt et borgermøde, hvor vi præsenterede de muligheder, der har været - og delvis stadig er - i spil. Borgermødet var virtuelt - det skyldtes udelukkende corona-situationen, og materialet fra mødet kan findes på vores hjemmeside. Jeg forstår også godt, at man kan være bekymret, når man hører ordet "arresthus". Jeg er positivt indstillet overfor projektet, ikke mindst fordi det betyder omkring 300 nye arbejdspladser i kommunen, og mulige opgaver til vores lokale virksomheder i både anlægs- og driftsfasen," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

Han understreger, at hvis byrådet beslutter at gå videre med planerne om at bygge et arresthus, vil man naturligvis se mere ind i de afledte effekter som trafik, støj og trygheds-foranstaltninger.

Ingen støj og lys-gener "Vores research indtil nu viser, at områder med arresthuse faktisk opleves som trygge af naboer. I Albertslund bygger man nye boliger tæt på fængslet. Og hvad angår trafik og støj, er vi blevet oplyst om, at det ikke vil give støj- og lysgener, og at mer-trafikken kun forventes at bliver omkring 300 biler i døgnet. Kildedal Nord er et centralt udviklingsområde. Derfor kan der i min optik sagtens være plads til flere projekter i området, f.eks. et blandet byområde, og måske også en ny afgrænsning mod nord, som giver plads til natur og grønne områder," siger Karsten Søndergaard, som slår fast.

"Jeg kan derfor forsikre om, at vi tager udviklingen af området meget seriøst, og at vi arbejder benhårdt på at sikre den bedste samlede løsning for området," siger han.