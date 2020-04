Egedals borgmester byder de lokale virksomheder på virtuelt corona-møde

Borgmester Karsten Søndergaard inviterer nu alle virksomheder i Egedal til virtuelt møde om erhvervslivets situation under corona-krisen.

"Vi livestreamer på Facebook den 3. april kl. 11.00 -12.00. Her kan du møde repræsentanter for Erhvervshus Hovedstaden, for erhvervsteamet i Egedal, og selvfølgelig også stille spørgsmål til borgmesteren. Hvis du er virksomhed i Egedal, har du allerede fået et link til at deltage i mødet i et brev fra borgmesteren. Kontakt erhverv@egekom.dk, hvis du gerne vil have tilsendt et link til mødet," lyder det fra Egedal Kommune.