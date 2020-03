Et samarbejde mellem Lithium Balance og Boesagerskolen i Smørum ser dagens lys.

Egedal-virksomhed og Smørum-skole i nyt samarbejde

Det lokale firma Lithium Balance deltager i et skole-virksomhedssamarbejde med Boesagerskolen i Smørum

Lokalavisen Egedal - 25. marts 2020 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal-virksomheden Lithium Balance, som producerer styresystemer til lithiumbatterier, deltager i skole-virksomhedssamarbejdet "Sammen skaber vi fremtidens skole" med Boesagerskolen i Smørum.

Inspiration af de unge er den primære drivkraft, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

"Alle jo går rundt med et batteri. I har alle har en mobiltelefon," starter direktør Lars Barkler, da han tager imod 8. klasse fra Boesagerskolen.

Han tager udgangspunkt i noget, eleverne kan forholde sig til, før de får en lidt grundigere introduktion til virksomheden og dens produkter, som bl.a. findes i gaffeltrucks, elbiler og ubåde.

Eleverne skal prøve at oplade deres mobil via en anordning med solceller og dermed få et indblik i, hvordan Lithium Balances styresystem virker. Det er den ene af tre workshops, eleverne skal igennem på deres besøg hos virksomheden. I de to andre workshops skal de henholdsvis prøve at programmere og lære at lave en kort pitch af en idé eller et produkt.

Skal bare fortælle Det har ikke været en svær beslutning for Lithium Balance at deltage i samarbejdet med Boesagerskolen:

"Der er lidt forberedelse, men ellers er det jo faktisk bare at fortælle, hvad vi laver. Men det gør vi jo også i andre sammenhænge," fortæller Lars Barkler.

"Vi har mange unge medarbejdere, og vi vil gerne inspirere børnene til hvad de kan bruge naturvidenskab til. Hvis ikke vi gør noget, er der problemer om ti år. Nogle af de fag, vi er meget afhængige er bl.a. ingeniører til softwareudvikling, og det er folk det er mega svært at få fat på. Vi har bl.a. været nødt til at hente folk i udlandet. Hvis bare vi kunne vække et par stykker pr. klasse, der har lyst til det her," siger Lars Barkler.

Rasmus Viskinde, som har været testingeniør i Lithium Balance i tre og et halvt år, synes også, at han får noget ud af at skulle formidle sit arbejde til elever i 8. klasse:

Sund øvelse "Det er en øvelse i at gøre noget komplekst mere simpelt. Det tror jeg helt sikkert er en sund øvelse. Vi sidder typisk og nørder med en eller anden lille detalje, som vi skal have til at virke rent teknisk, og så kan vi lidt glemme det overordnede billede. Så vi zoomer lige ti gange ud i det her projekt og ser virksomheden i verden mere end min lille detalje i virksomheden," siger Rasmus Viskinde.

Softwareprogrammør Mads Kramer motiveres især af at inspirere børnene:

"Jeg synes det er rigtig sjovt sådan noget her, siger han. - Jeg har altid godt kunnet lide at lære fra mig og undervise - især de øjeblikke, hvor man har tid til at fordybe sig. Det, der er håbet er, at man kan inspirere nogen af dem til at gå den tekniske vej. Hvis tre-fire stykker - eller bare én - kunne gå herfra og synes, at det var interessant."

Projektet har også givet anledning til at genopfriske den interne fortælling og de ansatte har på en måde kunnet stå ude fra og kigge ind, fortæller Lars Barkler.

"De syntes også det var sjovt at genhøre historien om, hvordan vi egentlig startede, og hvor meget der egentlig skal til for at få hjulene til at køre rundt."