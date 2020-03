Egedal Kommune har tidligere uddelt frøblandingerne, men de seneste år har vejret ikke været med projektet; enten var det for vådt, for tørt, for varmt eller for koldt. Pressefoto

Egedal støtter biodiversiteten

Gratis frøblanding til egedalske landmænd, der vil lave faunastriber til glæde for biodiversiteten

Egedal Kommune samarbejder med Nordsjællands Landboforening om projekt faunastriber, der kan øge naturværdien på landmandens arealer.

Faunastriben er en smuk stribe af flerårige blomster, der skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns, insekter og fugle.

"Vi har så meget smuk natur og kultiveret landskab her i Egedal. Vi ved jo, at insektlivet kan have trange kår, så det er flot, at vi sammen med landmændene kan sikre farverige striber, hvor det vilde liv kan gro. Det vil i sidste ende betyde et rigere dyreliv til glæde for alle borgere," siger borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

Fremrykket projektet Egedal Kommune har tidligere uddelt frøblandingerne, men de seneste år har vejret ikke været med projektet; enten var det for vådt, for tørt, for varmt eller for koldt. I år ser det dog godt ud. Derfor har Nordsjællands Landboforening fremrykket projektet, så man kan få frøene tidligt i jorden. Frøene skal nu bestilles inden 1. april.

"Det er godt, at vi kan have samarbejder på tværs af det private og det offentlige og støtte hinanden. Og vi går også selv ad den grønne vej her i Egedal. Vi har fokus på at lade græs i rabatterne gro vildere, uden at genere trafikken og så har vi ikke sprøjtet på de offentlige arealer siden 2007. Vi arbejder desuden på en biodiversitetsstrategi, som netop skal rette fokus mod at skabe flere levesteder for det vilde liv, siger Bo Vesth, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune.