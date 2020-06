Egedal-stafet: 56.000 kr. blev samlet ind til kampen mod kræft

Men selvom folk var hver for sig i kampen mod kræft, så fik de cirka 330 deltagere samlet set gået og løbet cirka 3500 km., hvilket har givet et overskud på 56.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

"Vi er rigtig godt tilfredse. Det er selvfølgelig meget under, hvad vi plejer, men i år var under helt andre omstændigheder og vi ville bare gennemføre og give fighterne en oplevelse af, at vi er der for dem og deltagerne. Det handler om en eller anden form for fællesskabsfølelse," siger Janne Friis Bitsch-Lavridsen fra den lokale Egedal-stafet.