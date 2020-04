Administrationen i Egedal Kommune mener, at det er muligt at lave en udledning fra Egedal By Syd, som respekterer Stenløse Å?s biologiske og hydrauliske kapacitet. Arkivfoto

Egedal-spildevandsplan skaber ny tvist om Stenløse Å-projektet

Kommunen kalder det muligt at lave en udledning fra Egedal By Syd, som respekterer Stenløse Å's biologiske og hydrauliske kapacitet. Helt forkert vurdering, lyder det i et høringssvar

Lokalavisen Egedal - 20. april 2020 kl. 15:46 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vist ingen hemmelighed, at planerne om en omlægning og rørlægning af Stenløse Å stadig fylder meget hos flere Stenløse-borgere.

Og projektet, som er sat i søen af Egedal Kommune og Novafos i forbindelse med klimatilpasningen af Stenløse by, får heller ikke lov til at gå ubemærket hen i det nye spildevandsplanstillæg for Egedal By Syd.

Det nye tillæg, der har været i otte ugers offentlig høring, blev tidligere på måneden godkendt af Teknik- og Miljøudvalget, men i et høringssvar fra en Egedal-borger bliver Stenløse Å-projektet igen skudt helt ned.

"Det virker helt forkert, når Egedal Kommune kalder det muligt at lave et forsinkelsesbassin til Stenløse Å som gør, at udledningen vil kunne respektere vandløbets hydrauliske kapacitet. Kommunen har selv iværksat "Stenløse Å omlægningen", fordi der ikke påstås at være kapacitet nok. Det virker selvmodsigende og ikke sammenhængende," skriver borgeren i sit høringssvar.

Tiltro til administration Administrationen i Egedal Kommune forsvarer dog beslutningen, der betyder, at spildevandet fra Egedal By Syd skal ledes til Ølstykke renseanlæg, mens tag- og overfladevand ledes via forsinkelsesbassin til Stenløse Å.

"Stenløse Å er hydraulisk belastet ved store regnhændelser på grund af de mange uforsinkede regnvandsudløb ned igennem byen. Disse udløb forpligter Novafos til at udarbejde en indsats i Stenløse By. I fremtiden bliver udledningerne håndteret enten ved Stenløse Å-projektet eller på anden vis, således at den hydrauliske belastning reduceres. Vi mener derfor, at det er muligt at lave en udledning fra Egedal By Syd, som respekterer Stenløse Å's biologiske og hydrauliske kapacitet. Den valgte løsning og vurdering vil fremgå i en udledningstilladelse," skriver administrationen i sit svar.

Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, kan godt forstå, at borgerne rejser spørgsmålet om Stenløse Å-projektet.

"Det er ikke et projekt, som er ligetil. Derfor har jeg forståelse for de mange meninger og holdninger. Mange forskellige faktorer spiller ind, men det er vigtigt at undertstrege, at det endnu ikke er kørt igennem politisk. Når det er sagt, så har jeg fuld tiltro til, at administrationen og Novafos har det samlede overblik i forhold til håndteringen af overfladevandet," siger Bo Vesth.