Egedal sender nyt jordregulativ høring

Byrådet i Egedal Kommune har på sit seneste møde godkendt, at forslag til nyt regulativ for jord, som er affald, sendes i fire ugers offentlig høring.

Jord, som er affald, kan oftest beskrives som jord, der er forurenet eller hvor der er mistanke om, at jorden er forurenet og skal anmeldes til kommunen. Formålet med et jordregulativ er at fastsætte regler for håndtering og flytning af jord, som er affald, fra borgere, grundejere og virksomheder i kommunen.