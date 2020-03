Ganløse Kro som vi kender det - mange mennesker samlet til god mad og hygge. Nu må kroen holde forretningen kørende med "take-away mad", men beskeden fra staten giver håb. Arkivfoto

Egedal-restauranter jubler over hjælpepakken: "Nu tør vi igen tro på fremtiden"

Udsigten til at få kompensation på 100 procent af alle faste udgifter bliver mødt med glæde og lettelse på to af Egedals restauranter, der i øjeblikket forsøger at holde forretningen kørende med "take-away"

De mørke og truende skyer, som i flere dage har samlet sig over landets lukkede restauranter, frisører og caféer, blev torsdag afløst af sprækker med sol og håb.

Her blev alle Folketingets partier nemlig enige om en stor politisk aftale, der betyder, at virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke på grund af corona-udbruddet, kan få kompensation på 100 procent af de faste udgifter.

Hos to af Egedals restauranter, der holder lukket for spisende gæster, men forsøger at holde forretningen kørende med "take-away", bliver statens hjælpepakke mødt med enorm glæde og lettelse.

"Det er fantastisk. Vi er så taknemmelige over kompensationspakken. Vi skal være glade for at bo i et land som Danmark. Denne støtte til erhvervslivet er et tegn på velfærd, og så lever jeg med, hvis regningen på et senere tidspunkt skal betales tilbage med en skattestigning," siger Kenneth Molander, ejer af Ganløse Kro.

Det giver håb Også på restaurant Rossini i Ølstykke jubler man over udsigten til en økonomisk håndsrækning.

"Jeg er virkelig glad. Hvis vi får dækket 100 procent af vores faste udgifter, så er det fantastisk. Det giver håb," siger Tÿrker Akdeve fra restauranten på Ørnebjergvej.

Den positive udmelding er også tiltrængt på de to lokale spisesteder, der er hårdt ramt under corona-krisen.

"Vi kan tydeligt mærke, at vores omsætning er faldet. Det kan ikke være anderledes, når vi normalt har mange spisende gæster, så vi er ramt. Heldigvis har vi ikke været tvunget til at fyre medarbejdere, men vores tjenere er jo sendt hjem uden løn. Vi forsøger at klare den med "take-away", men det kunne godt gå bedre. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg kan kun håbe, at kunderne stadig vil støtte os," lyder det fra Tÿrker Akdeve fra Restaurant Rossini.

På Ganløse Kro er meldingen den samme. Det handler om at få de penge i kassen, som man nu engang kan få på "take-away".

Krise gør ondt "Hvis vi bare kan holde en omsætning på take-away, der dækker vores husleje, så er jeg en glad mand, men det har været og er hårdt. Jeg har ikke tal på, hvor meget vi har tabt, men det gør ondt. Derfor vil jeg nu være optimistisk og se fremad med hjælpepakken fra staten," siger Kenneth Molander.

Lokalavisen Egedal har også været i kontakt med Restaurant Kongemosen i Smørum, men har man ikke ønsket at kommentere sagen.