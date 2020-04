Artiklen: Egedal-rektor efter genåbning: "Vores kommende studenter skal have en god afslutning"

I mandags genåbnede Egedal Gymnasium & HF for alle afslutter-klasser (3g og 2HF, red).

Flaget var hejst, håndspritten stod klar og de nye midlertidige klasselokaler var klar til at modtage de glade elever, som indtog skolen.

Da mange af 3g'ernes og 2HF'ernes eksamener er aflyst, skal der gives en afsluttende standpunktskarakter som erstatning for en eksamenskarakter. Skoleåret er derfor forlænget og sådan som det ser ud nu, fortsætter undervisningen til medio juni.

Skoleåret forlænges

"Vi er rigtige glade for at have vores søde elever og vores dygtige lærere tilbage på skolen" siger rektor Camilla Rye og fortsætter: