Egedal reducerer sit CO2-udslip

Elforbruget er steget

"Regnskabet afspejler at elforbruget er steget fra 2018 til 2019 med 1 procent, mens det graddagekorrigerede varmeforbrug er faldet med 22 procent fra 2018 til 2019. Når et forbrug graddagekorrigeres betyder det, at der tages højde for om et år har været særligt varmt eller særligt koldt, og derfor vil det graddagekorrigerede forbrug være mere korrekt at sammenligne end det reelle registrerede forbrug, som totalt set falder med 15 procent. Faldet i varmeforbruget kan tilskrives den løbende energistyring og energirenoveringer af primært daginstitutioner samt omlægning af varme fra naturgas til fjernvarme. Stigningen i elforbruget skyldes formentlig, at de fleste skoler samt en række mindre ejendomme mangler at blive energirenoveret og at der derfor stadig er en del bygninger - primært de store skoler - der har et stort elforbrug," skriver kommunens administration i en orientering til Planudvalget og Økonomiudvalget.