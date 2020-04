Vicky Holst Rasmussen, udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune, jubler over de afsatte midler til ekstra medarbejderressourcer til aftensmåltidet på plejecentre.

Egedal prioriterer de ældre: Flere midler til medarbejdere og det gode pleje-måltid

Egedal er klar med en plan for anvendelsen af cirka 1,8 mio. kr. til indsatsen omkring "Det gode måltid på plejecentrene". Beslutningen glæder udvalgsformand Vicky Holst Rasmussen

Lokalavisen Egedal - 17. april 2020 kl. 08:15 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vores ældre fortjener det her."

Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune, er begejstret for beslutninen om at tilføre ældreområdet flere midler.

På onsdagens møde i Social- og Sundhedsudvalget blev der nemlig nikket ja til anvendelsen af de cirka 1,8 mio. kr. fra "Budget 2020", som er afsat til indsatsen omkring "Det gode måltid på plejecentrene".

Helt konkret betyder det, at Egedal Kommune bruger flere penge på ekstra medarbejder-ressourcer, der skal være med til at styrke og fremme aftensmåltidet for beboerne på kommunens plejecentre.

"Jeg er simpelthen så glad. Jeg har længe ønsket et øget fokus på lige præcis det gode måltid for vores beboere. Nu kommer det gennem de her afsatte midler, og det er positivt. Jeg ved at vores super dygtige medarbejdere allerede er i gang og har arbejdet med at skabe det gode måltid i et stykke tid, men nu har vi sat ressourcer af til at understøtte arbejdet endnu mere," siger Vicky Holst Rasmussen.

Plejecentrene begyndte, i sidste halvdel af 2019, at prioritere mere personale i og omkring aftensmåltidet for blandt andet at kunne arbejde mere målrettet med nærvær og hygge, når beboerne spiser aftensmad.

Lys i corona-mørket Det arbejde fortsætter i år, men der arbejdes også med miljøet og nærværet i de øvrige måltider på plejecentrene. Således vil der i år være særligt fokus på beboerinddragelse i planlægning, afvikling og afslutning af måltidet samt beboerinddragelse i forhold til valg af menu. Derudover vil man arbejde på at gøre måltidet til en social begivenhed og en vigtig del af livet på et plejecenter.

"Opgaven er at skabe nærhed og tryghed omkring måltidet, da vi ved at lige præcis måltider er noget vi alle er meget påvirket af. Det er ligegyldigt hvilken alder man har. Det er vigtig for mig, at når man er beboer på et plejecenter i Egedal, så er hjemmelighed en del af atmosfæren, og den skal vi alle hjælpe med til at skabe. I disse corona-tider er ensomhed så meget mere aktuelt, man kan ikke se sine pårørende og dagene er lange, derfor om selvfølgelig i fremtiden, glæder det mig at vi har sat fokus på lige netop dette område," siger Vicky Holst Rasmussen.

FAKTA

På Damgårdsparken i Stenløse er der ansat en medarbejder i flexjob to gange ugentlig, en social-og sundhedshjælper to gange ugentlig og aftenvagten er udvidet med en vagt fra 17-22

På Porsebakken i Ledøje-Smørum er de tilførte midler lagt i en ekstra tilførsel af timer i aftenvagten. Porsebakkens opbygning kalder på, at måltiderne forskydes i forhold til hinanden, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt i alle afdelinger.

Plejecentret Egeparken har 6 køkkener, og det har ikke været muligt at ansætte køkkenassistenter i alle køkkener. Der er nu en køkkenassistent, der går på tværs i huset og er tovholder på Det gode måltid om aftenen.

Indtil nu har Solkrogen i Stenløse og Engbo i Ølstykke delt en husassistent, men der søges nu efter en husassistent mere, så der er en husassistent i hver enhed. Husassistenterne bliver tovholder på Det gode måltid både om dagen og om aftenen.