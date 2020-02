Institutionsområdet i Egedal Kommune kan se frem til et tiltrængt økonomisk løft. Arkivfoto Foto: PETER RAHBEK

Egedal-politikere jubler over normerings-millioner: "Pengene skal ud at arbejde"

"Det er glædeligt, at vi er blevet tildelt 4 mio. kr til flere varme hænder i vores daginstitutioner. Beløbet er faktisk lidt mere end vi havde regnet med," siger Egedal-byrådsmedlemmerne Carina Buurskov (V) og Jens Skov (F)

Det er beløbet, som Egedal Kommune i år kan se frem til at modtage og bruge på mere pædagogisk personale i de lokale institutioner.

Midlerne, der blev afsat i finanansloven med politisk støtte fra Regeringen og støttepartierne, vækker ikke overraskende stor glæde blandt de lokale politikere. Støtten er nemlig første skridt mod et tiltrængt normeringsløft.

"Det er glædeligt, for det er et beløb, som kommer til at gå til varme hænder. I vores budgetaftale fik vi indført, at skulle vi i 2020 blive tildelt midler til bedre normeringer, så skulle de gå ubeskåret til institutionsområdet. Det løfte står vi ved, så pengene skal ud på gulvet blandt vores børn. Det er her, at behovet er størst," siger Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget i Egedal Kommune.

Selve beløbets størrelse på fire mio. kr. bliver også mødt med tilfredshed.

Rekruttering i gang "I december skønnede vores administration, at vi i år kunne se frem til cirka tre mio. kr. Det var forventningen, så det er skønt, at vi nu står med en ekstra million. Herfra er det vores plan, at vi med beløbet i hånden kigger på vores antal børn og deler det ud, så alle områder får en bid af kagen," siger Carina Buurskov.

Mens Egedal Kommune har ventet på midlerne fra staten, så har man forlængst skudt arbejdet i gang med at rekruttere nye pædagoger.

"Den proces har været i gang i noget tid. Vi har en målsætning om at råde over 60% uddannede pædagoger, så vi søger både pædagoger og pædagog-medhjælpere. Vi kan konstatere, at vi får flere ansøgninger fra pædagog-medhjælpere, mens der er mere stille omkring uddannede pædagoger," siger Carina Buurskov.

SF's Jens Skov, der har været en forkæmper for lovbundne minimumsnormeringer, erkender vigtigheden af at få tilført flere ressourcer til området.

"Pengene skal selvfølgelig ud at arbejde hurtigst muligt. Det ligger helt fast, men det vigtigste er, at der kommer mere pædagog-tid i vores institutioner. Hvordan fordelingen lige bliver i det enkelte område, er ikke så afgørende. Nogle kan få ansat en pædagog mere, mens andre kan gå op i tid, så det hænger bedre sammen. Derudover skal vi kigge på forældrebetalingen, der i dag lyder på 25%. Skal den stige eller falde. Hvis vi skal forhøje taksten, så skal det varsles i god tid," lyder det fra Jens Skov, som bakker op om, at de 4 mio. kr. deles ud i de forskellige områder.

"Alle områder skal nyde godt af det beløb, som vi har fået tildelt, så en jævn fordeling lyder meget rimelig," siger Jens Skov.