Egedal-politiker er enig med seniorrådet: "Vi skal lave en langsigtet strategi for plejeboliger"

Vicky Holst Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune, bakker op om de bolig-ønsker, som seniorrådet har for de ældre borgere

Lokalavisen Egedal - 14. maj 2020

Nye boliger til ældre og flere plejehjemspladser står øverst på den ønskeseddel, som Egedal Seniorråd har afleveret som "forslag og ideer til Kommuneplan 2021".

"Der bliver flere ældre i fremtiden, og det stiller krav til boligformerne til ældre. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov i alderdommen og fremme det gode ældreliv. Ældre har vidt forskellige behov og forventninger til deres bolig. Det er vigtigt, at fremtidens udbud af boliger er varieret og matcher de forskellige livsfaser i alderdommen, så det er muligt at dække behovene hos både aktive og svækkede ældre," skriver Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd.

Ønsket fra Egedal Seniorråd er nået frem til Social- og Sundhedsudvalgets formand Vicky Holst Rasmussen (A).

Seniorbofællesskaber "Først vil jeg gerne rose Seniorådet for deres virkelig gode og som altid godt gennemarbejdede materiale med forslag og ideer til os politikere - denne gang vedrørende Kommuneplanen. Jeg er meget enig i deres fokusområder, eksempelvis seniorbofælleskaber eller bofællesskaber i det hele taget. Det at bygge boliger med en forbyggende tilgang er et rigtig spændende fokus, og det er også et meget vigtigt fokus," siger Vicky Holst Rasmussen til Lokalavisen Egedal.

"Vi ved, at vi i de kommende år vi bliver flere ældre her i Egedal, og vi ved også at ensomhed er en udfordring for nogen i denne målgruppe. Hvis vi med boligudbygning og planlægning kan danne nogle gode rammer for at man som senior og ældre i Egedal kan indgå i fællesskaber, både som boformer men også med en øget tilgængelighed så kan vi sikre at man ikke bliver isoleret og ensom - ja så er det klart initiativer jeg bakker 100 procent op," siger Vicky Holst Rasmussen og fortsætter:

"Jeg er meget enig med Seniorådet i at der skal laves en langsigtet strategi for plejeboliger i Egedal. Vi ved helt faktuelt, at det er rigtig vigtigt, at vi er foran med planlægningen for byggeriet af de kommende plejehjem. Vi skal altid kunne overholde plejeboligstrategien. Vi ved at denne type af projekter tager tid, fordi vi rigtig gerne vi inddrage borgerne i disse processer, og det kræver god tid og planlægning. Disse erfaringer har vi med tidligere projekter. Jeg er faktisk rigtig glad for det Seniorådet er kommet med af forslag og ideer, der er virkelig mange gode takter i det, som jeg håber at vores byråd vil tage med i den kommende planlægning. Jeg er i hvert fald meget begejstret for deres arbejde," siger Vicky Holst Rasmussen.