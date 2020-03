Egedal-pigeklub håber på flygtninge-hjælp fra frivillige

Klubben, der er en pigeklub for flygtningepiger i alderen 13-16 år, leder efter frivillige borgere, som har lyst til at hjælpe flygtningebørn med at falde godt til i Danmark.

"Det kræver ikke en relevant uddannelsesbaggrund at blive frivillig - det vigtigste er, at du kan lide at være sammen med børn. Som frivillig er du med til at give pigerne en god og lærerig eftermiddag to timer hver eller hver anden uge. Du er med til at skabe trygge rammer for pigerne, hjælpe dem med at lære det danske sprog, danske kultu-relle koder og opbygge venskaber med jævnaldrende. Det hele på en sjov og nærværende måde med aktiviteter og udflugter, hvor din tilstedeværelse gør en forskel," lyder det fra Mathilde Kjær Knudsen, studentermedarbejder hos Dansk Flygtningehjælp.