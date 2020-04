Artiklen: Egedal-musikeren Jens Lysdal laver corona-video over radiohit

"Corona-tiden er en anderledes hverdag for alle. Jeg har brugt mit noget ændrede arbejdsliv på at lave en meget lokal - og meget enkel video til nummeret "Masser af tid.". Den beskriver meget godt den tid, som vi netop nu befinder os i. Jeg prøver ydmygt at tage de stolte traditioner op fra pause-fisk, pejs og NRK's togvideoer," lyder det fra Jens Lysdal.