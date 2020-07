Egedal ligger stadig højt over antal corona-smittede

Seneste tal viser, at 238 Egedal-borgere er bekræftet smittet med corona ud af 7998 testede. Egedal er dog ikke længere i top-10 over kommuner med flest smittede

"Det er glædeligt, at vi ikke længere er på top-10 listen. Vi har tidligere ligget højere på listen, så det ser ud som om, at vi har knækket koden, hvilket er meget positivt," siger Karsten Søndergaard.

"Det er ikke til at sige. Jeg har i hvert fald ikke et konkret bud. I starten kunne en årsag være, at vi havde borgere, som kom hjem fra skiferie, men ellers kan jeg ikke jeg noget bud. Vi har været hårdt ramt på vores plejecentre, hvor flere beboere har været smittede, men her er tallet i øjeblikket nede på nul," siger borgmesteren.