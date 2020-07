Pengene til de nye aktiviteter er kommet fra Regeringen med det formål, at tilbud sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år ? herunder med særligt fokus på udsatte børn og unge, hvoraf nogle har betalt en særlig høj pris under coronanedlukningen. Arkivfoto

Egedal klar med udvidet program af sommerferie-aktiviteter

Lokalavisen Egedal - 06. juli 2020 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en intensiv arbejdsindsats i juni måned er Egedal Kommunen nu klar med et udvidet program af sommerferieaktiviteter.

Pengene til de nye aktiviteter er kommet fra Regeringen med det formål, at tilbud sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år - herunder med særligt fokus på udsatte børn og unge, hvoraf nogle har betalt en særlig høj pris under coronanedlukningen.

Det er både de lokale foreninger, Egedal Bibliotekerne, Egedal Musikskole, Kultur og Fritids, Klub Egedal og Ung Egedal, der er kommet på banen med en række nye aktiviteter.

I Klub Egedal og Ung Egedal har der været et særligt fokus på at lave sociale aktiviteter, der skaber fællesskaber.

"I Klub Egedal har vi altid fokus på, at understøttet af alle børn trives og har det godt. Derfor har vores fokus også være, at lave aktiviteter, som skaber fællesskaber, nye venner og nye oplevelser" siger Heinz, områdeleder i Klub Egedal.

Fokus på det sociale Det betyder, at børn og unge i Klub Egedal sommeren igennem bl.a. kan prøve kræfter med løbehjulsarrangementer, at kører med fjernstyret biler samt få pulsen ud med deres kammarater når Game Danmark kigger forbi med et hav at street aktiviteter.

I Ung Egedal er der ligeledes fokus på de sociale fællesskaber de unge imellem, men her kan de unge prøve sig selv af på både teatercamp og musikworkshop. Ligesom der hele sommeren igennem vil være undervisning i dansk for tosprogede. Ung Egedal slutter deres program af med et foredrag om PigeLiv for unge piger afholdt af Girltalk.dk.

Thomas N. Feldborg Bruun, Leder af Ung Egedal siger:

"Vi er meget glade for, at vi kan tilbyde en så bred vifte af gratis aktiviteter for kommunens unge. Og at vi både har camps, workshop samt endags arrangementer, så der forhåbentlig kan være noget for alle".

