Egedal klar med en stor sommerferie-pakke til børnene

Feriesjov i Egedal Kommune tilbyder rollespil, teaterworkshop, flødebollekursus og meget mere

Lokalavisen Egedal - 26. maj 2020 kl. 07:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en anderledes sommer. Også for børnene. Måske plejer man at tage sydpå i bilen eller nordpå i kano eller noget tredje.

Men i år skal vi nok alle være i Danmark.

Børn og unge har haft et anderledes forår uden megen socialt samvær og unikke oplevelser. Men det kan der rettes op på i sommerferien. For Egedal Kommune tilbyder i år en stor og alsidig pakke af sommerferieaktiviteter for egedalske børn.

"Jeg ved at mange børn og unge har savnet deres kammerater og det at lave noget sjovt og aktivt sammen. Vi tilbyder derfor ekstra mange aktiviteter i sommerferien, så vi kan fylde det sociale underskud op, som mange føler. At have en aktiv hverdag i et fællesskab er vigtigt for vores børn og unge og derfor er sommerferieaktiviteter et vigtigt tilbud til de egedalske skoleelever," siger Charlotte Haagendrup, der er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Feriesjov tilbyder rollespil, teaterworkshop, flødebollekursus og meget meget mere. Når der åbnes for tilmelding ligger der allerede mere end 30 aktiviteter klar og flere kommer til. I dialog med samarbejdspartnere og lokale foreninger er det hensigten løbende at fylde flere aktiviteter på.

Retningslinjer overholdes I skrivende stund er der fortsat restriktioner pga. Corona, men håbet er, at alle planlagte aktiviteter kan afholdes når sommerferien banker på. Aktiviteterne gennemføres naturligvis kun, hvis myndighedernes retningslinjer kan overholdes.

"Vi har holdt fast i planlægningen af feriesjov på trods af Corona. Faktisk netop pga. af de seneste måneders restriktioner er det i år blevet ekstra vigtigt for os at bidrage til, at vores børn får en god sommer. Så med ønske om en god og aktiv sommer åbner vi for tilmelding som planlagt og håber på det bedste," siger Charlotte Haagendrup i en pressemeddelelse.

Alle børn fra 0.-3. klasse får en reklame med hjem i skoletasken, så så mange som muligt får mulighed for at tage del i feriesjov. Skulle det blive nødvendigt at aflyse enkelte aktiviteter får de tilmeldte naturligvis direkte besked.

De fleste sommerferieaktiviteter er gratis, mange kræver billet, som fås ved tilmelding. Se alle aktiviteter på www.egedalkommune.dk/feriesjov.