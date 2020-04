Indtil videre vil Egedal Kommune ikke gøre brug af den såkaldte kohorte-isolation for at komme corona-smitten til livs på de lokale plejecentre. Foto: Adobe/Stock Foto: H_Ko - stock.adobe.com

Statens Serum Institut lægger op til, at kommuner med flere corona-smittede pleje-beboere kan gøre brug af den såkaldte kohorte-isolation. I Egedal har man dog holdt fast i isolation i egen bolig - det er lykkedes at inddæmme smitten på to af vores tre plejecentre, siger velfærdsdirektør Søren Trier Højsgaard

28. april 2020

27 pleje-beboere i Egedal Kommune er smittede med corona, mens fire personer er smittede i hjemmeplejen.

Relativt høje status-tal, som Egedal Kommune hver eneste dag arbejder intensivt på at holde nede.

"Vi bruger alle anbefalede værnemidler, vi isolerer smittede beboere, og så har vi nu fået testet alle beboere og de fleste medarbejdere på plejcentrene Egeparken, Engbo og Damgårdsparken. Det samme vil vi gøre på Solkrogen i Stenløse, hvor vi indtil videre har testet fem, og ingen er smittede," siger Søren Trier Højsgaard, velfærdsdirektør i Egedal Kommune.

De smittede pleje-beboere er i Egedal blevet isoleret i eget hjem/på egen stue, ligesom kontakten med andre er stærkt minimeret - en fremgangsmåde, som fuldstændig følger anbefalingerne fra Statens Serum Institut.

Men kommunen har også mulighed for at gå en anden vej og vælge et alternativ for at undgå smittespredning.

Den hedder kohorte-isolation og er en mulighed, hvis man har flere corona-smittede, oplyser Statens Serum institut i deres anbefalinger.

"Kohorte-isolation indebærer, at beboere med bekræftet Covid-19 opholder sig og plejes i samme fløj/afsnit af et plejecenter," skriver Statens Serum Institut. Fremgangsmåden er blandt andet valgt af Frederikssund Kommune, men i Egedal holder man sig foreløbig til isolationen, som den er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

"Kohorte-isolation er ikke et greb, som vi har taget endnu. Vi handler helt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer - også i forhold til at isolere smittede beboere i egen bolig. Vi er lykkedes med at inddæmme smitten på Egeparken og Porsebakken samt med at isolere de ramte beboere," siger Søren Trier Højsgaard.

Men kan det nuværende antal smittede få jer til at overveje kohorte-isolation?

"Vi overvejer altid alle aktuelle muligheder, men det ligger ikke lige for. Hvis vi skal oprette en kohorteafdeling på et plejecenter kræver det, at beboerne flyttes fra deres egne boliger. Boliger, hvor de ældre er i trygge og vante omgivelser. Mange af beboerne på vores plejecentre har enten ingen eller meget svage symptomer - her vil vi af hensyn til deres livskvalitet hellere sikre, at de kan være sundhedsfagligt forsvarligt i deres vante omgivelser, og med deres vante plejepersonale. På plejecentrene i Egedal er det ikke muligt at oprette kohorteafdelinger, uden at flytte beboere fra deres boliger. Det eneste sted, det ville kunne lade sig gøre, er på de tyve døgnpladser, som vi råder over."

Søren Trier Højsgaard lægger dog ikke skjul på, at man i Egedal er opmærksom på, hvordan andre kommuner griber situationen an i forhold til smittede beboere på plejecentrene.

"Først og fremmest følger vi til punkt og prikke retningslinjerne, som sundhedsstyrelsen fremlægger, men vi ser selvfølgelig også på, hvordan man gør andre steder," siger Søren Trier Højsgaard, der har noteret sig, at Esbjerg Kommune har haft held til at holde corona-smitten helt væk fra plejecentrene.

"Vi kan da lære af Esbjerg, men der er flere ting i det. Esbjerg testede fra start beboere og medarbejdere. Den mulighed havde vi ikke, for den test-kapacitet var ikke til stede i Region Hovedstaden. Det er regionen nu endelig kommet efter, og derfor kan vores borgere og medarbejdere også blive testet," siger Søren Trier Højsgaard.

Nu bruges der visirer De ansattes brug af værnemidler har også været til heftig debat - ikke kun i Egedal, men også i andre kommuner. Nu er der dog kommet en ny anbefaling fra sundhedsmyndighederne, der anbefaler brug af visirer.

"Vi har hele tiden haft de værnemidler, som der har været behov for, men også her har vi til punkt og prikke fulgt anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. Nu lyder anbefalingen, at vores medarbejdere på plejecentre og i døgnpladserne bruger visirer, når de er i tæt kontakt med beboerne. Vores hjemmepleje og sygeplejersker har nu også mulighed for at gøre brug af visirer," siger velfærdsdirektøren, som kalder brugen af værnemidler for vanskelig.

"Vi kan ikke alle gøre os til dommer over, hvad der er den korrekte brug af værnemidler. Derfor følger vi til enhver tid de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udstikker. På den ene side handler det om at beskytte mod smittespredning, men på den anden side skal vores medarbejdere også skabe tryghed for den enkelte borger, og der kan brugen af visirer måske give den modsatte effekt. Det er en balancegang, som vi skal være opmærksom på, og igen må jeg sige, at vi også på dette område følger sundhedsmyndighederne," siger Søren Trier Højsgaard.

FAKTA

Hvis man har flere borgere med bekræftet COVID-19 infektion, som enten er for syge til at passes i hjemmet, er i stor risiko for at smitte samboende eller bliver hjemsendt (udlagt) fra hospital, mens de stadig har symptomer, kan kohortepleje anvendes, fx i dedikeret afsnit eller center.

Det er en forudsætning for kohorteisolation, at borgerne fejler det samme.

Borgerne placeres i samme afsnit, eller på samme etage. Døren til afsnittet holdes lukket i forhold til andre afsnit, og personale fra andre afsnit/etager har ikke adgang uden særlig tilladelse.

I et kohorteafsnit kan man anvende samme overtrækskittel og maske/øjenbeskyttelse ved kontakt med flere borgere. Overtrækskitlen kan beskyttes med plastforklæde ved opgaver med risiko for forurening.