Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune, håber på at flere sundhedsmedarbejdere er klar til at trække i kitlen, hvis det bliver nødvendigt. Arkivfoto

Egedal håber på flere sundhedsmedarbejdere: Kun ganske få har meldt sig på banen

I skrivende stund har blot syv personer med en sundhedsfaglig uddannelse tilbudt deres hjælp til Egedal Kommune under corona-krisen. Borgmesteren håber på flere hænder

Lokalavisen Egedal - 01. april 2020 kl. 13:53 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommune valgte i torsdags at gå i offensiven i jagten på flere hænder i den lokale sundhedssektor, der knokler på under corona-krisen.

"Man behøver ikke at være en superhelt, men er man sundhedsfagligt uddannet, vil vi rigtig gerne bede borgerne om hjælp. Vi kigger måske ind i et scenarie, hvor vi ikke har sundhedspersonale nok. Vi ved ikke, hvordan situationen med den nye corona-virus udvikler sig, derfor kan vi komme i en situation, hvor vi får brug for mange flere hænder end vi har nu," lød det fra borgmester Karsten Søndergaard, der helt konkret efterlyste pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende og SOSU-medarbejdere, der kan løse forskellige opgaver inden for sygepleje og sundhedsområdet - eksempelvis i hjemmeplejen, på kommunens plejecentre eller i et af de lokale botilbud.

Behovet kan komme "Fordi man er pensioneret eller har orlov, har man ikke mistet sine kompetencer. Vi har brug for alle hænder i den her frygtelige situation. Det er vigtigt at understrege, at ind til videre har vi helt styr på situationen. Men vi har oprettet en jobbank, som man kan tilmelde sig," sagde borgmesteren.

I dag, onsdag, kan borgmesteren oplyse, at blot syv sundhedsfaglige personer har tilmeldt sig i jobbanken.

"Det er måske ikke så mange, men der kan jo komme flere. Lige nu er vi heldigvis i en situation, hvor der både på landsplan og hos os i Egedal generelt er ro på. Udvikler situationen sig, hvor vi står med et større behov for hjælp, så får vi nok flere tilmeldinger. Man skal også huske på, at vi har få arbejdsløse i kommunen, så hjælpen skal komme fra folk, der er gået på pension eller har orlov," siger Karsten Søndergaard, der gerne gentager sit budskab.

"Hvis man kan og vil hjælpe, så ser vi gerne at folk tilmelder sig i jobbanken, for så kan vi hurtigt få fat på folk, hvis corona-situationen udvikler sig," siger borgmesteren. Man tilmelde sig kommunens jobbank lige her: https://egedalkommune.career.emply.com/ad/covid-19/6dw85g/da