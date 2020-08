Cirka 30 forældre til børn primært i SFO eller klub har forespurgt Egedals administration om tilbagebetaling af forældrebetalingen til det lokale klubtilbud. Arkivfoto

Egedal-forældre kan få klub-pengene tilbage

Administrationen i Egedal Kommune anbefaler, at forældrebetalingen for klubtilbud tilbagebetales for perioden under den første corona-genåbning

Lokalavisen Egedal - 07. august 2020 kl. 11:10 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere forældre til klubbørn i Egedal Kommune kan muligvis se frem til at få nogle penge betalt tilbage i forbindelse med regeringens "corona-genåbning fase 1", der lå i perioden fra 15. april til og med 24. maj.

Således anbefaler kommunens administration, at politikerne i Skoleudvalget og Familieudvalget på tirsdag og torsdag nikker ja til at tilbagebetale omkring 230.000 kroner til forældre med klubbørn i 6.-7. klassetrin samt cirka 34.200 kroner til forældre med børn i 4.-5. klasse på privatskole.

Forældrebetaling for dagtilbud, SFO og klub er fortsat opkrævet gennem nedlukningsperioden samt i genåbningens fase 1 og 2, men administrationens anbefaling kommer efter at cirka 30 forældre til børn primært i SFO eller klub har forespurgt Egedals administration om mulighed for en tilbagebetaling - enten i hele perioden eller dele af de to genåbnings-faser.

I forbindelse med corona-krisen lukkede regeringen den 16. marts ned for hele landet. En måned senere kunne skoler og dagtilbud genåbne i den såkaldte "Fase 1 og 2".

Kommunens dagtilbud genåbnede i den første fase, og dermed blev der givet et tilbud til alle børn på dagtilbudsområdet.

De mindste fik et tilbud Samtidig tilbød Egedal Kommune et samlet skole, SFO og klubtilbud for børn fra 0.- 5. klasse med åbningstid fra kl. 8.00 til kl. 13.00.

Det var et samlet tilbud, hvor alle medarbejdere fra skole, SFO og klub arbejdede med børns trivsel og læring, hvor der blev etableret et tilbud med opsyn for 4.-5. klasses elever på skolerne efter kl.13.00, samt nødpasning i SFO i tidsrummene kl. 6.30 til 8.00 og fra kl.13.00 til 17.00. Nødpasningen blev administreret lempeligt, og forældre til børn i 0.-5. klasse med ønske om nødpasning i SFO eller klub blev, ifølge Egedal Kommune, imødekommet ved behov.

"På den baggrund blev der ved to lejligheder sendt breve til forældrene, hvori det fremgik, at Egedal Kommune ikke yder reduktion i forældrebetalingen for henholdsvis dagtilbud og SFO/klub. Forældre med børn i de omtalte tilbud har således fået et tilbud, og administrationen anbefaler, at forældrebetalingen derfor ikke bortfalder," skriver administrationen.

Åfskåret fra klubtilbud Holdningen er dog en anden, når snakken falder på de ældste elever i folkeskolen samt de ældste børn i klub, der ikke var omfattet af regeringens genåbning i "fase 1."

"Ligeledes var børn fra privatskolerne, som var tilmeldt klub fra 4. -7. klassetrin, afskåret fra at modtage kommunalt klubtilbud, grundet sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor børnegrupper ikke måtte blandes på tværs. På den baggrund anbefaler administrationen, at der for perioden under genåbningens "fase 1" ydes reduktion i forældrebetalingen for børn, som gik i klub fra 6. klassetrin på distriktsskolerne samt børn, der gik i klub fra 4. klassetrin på privatskolerne," skriver administrationen.

Det fremgår i sagsfremstillingen, at hvis en kommune ikke tilbyder et SFO- eller klubtilbud til forældre, der ønsker det til deres barn, vil forældrebetalingen under normale omstændigheder skulle bortfalde for de berørte forældre. Af folketingets aftale vedrørende forældrebetaling under corona-genåbningen står der også sort på hvidt, at forældrebetaling under nedlukningen for dagtilbud, SFO og klubber ikke giver krav om tilbagebetaling.

"For genåbningens faser er tilbagebetaling afhængig af, om der er givet et tilbud til børnene. Eksempelvis kunne Københavns Kommune under rammerne fra Sundhedsstyrelsen ikke give et tilbud til alle børn," skriver Egedals administration.