Se billedserie 2.D på Balsmoseskolen i Smørum ses her på tur til en nærliggende sø, hvor de lærte om dyreliv og fødekæder. Fotos: Fra Egedal Kommune

Egedal-elever undervises udenfor: "Vi ser rigtig mange glade børn"

Corona-situationen har flyttet en stor del af undervisningen ud i det blå, og det har skabt glæde på skolerne, hvor der bliver øvet tal på nummerplader og bygget sansehaver og insekt-hoteller

Lokalavisen Egedal - 13. maj 2020

En ny hverdag har ramt skolerne i Egedal Kommune.

De sundhedsmæssige corona-krav om alt fra håndsprit og afstand mellem elever har sendt lærere og ledere på overarbejde for at finde løsninger.

Og ét af de tiltag, som er taget i brug på flere af kommunens skoler, er undervisning i naturen. En løsning, som fungerer rigtig fint for både elever og lærere.

Balsmoseskolen i Smørum har i en årrække arbejdet med udeskole, og genåbningen har givet et ekstra skub i den retning, fordi udeskolen nu ikke er begrænset til bestemte tidspunkter eller skal passe ind i bestemte strukturer, fortæller daglig pædagogiske leder Henriette Andersen, i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

"Skoledagen er lige nu meget sammenhængende. Der er ikke en klokke, der ringer ind og ud, og det gør det let at arbejde med skoledagen som en helhed. Eleverne kan arbejde og holde pause, når det passer naturligt ind, og det giver andre muligheder for at fordybe sig og følge klassens rytme. Vi oplever også, at mange børn bliver mindre uvenner, når de er ude i det fri. Der er mindre støj, og de har mere plads at udfolde sig på," siger Henriette Andersen.

Hun lægger ikke skjul på, at eleverne virkelig får nærstuderet lokalmiljøet.

Øver tal på nummerplader "De yngste øver tal og bogstaver på parkerede bilers nummerplader, nogle elever laver vandmålinger i samarbejde med greenkeeperen i Smørum Golfklub, mens andre bygger sansehaver og insekthoteller på skolen. Der er jo meget matematik i at måle op og beregne, hvor meget træ, der bruges, og oven i kommer selve håndværket og designet. Vi er nødt til at være så meget ude som muligt. Det betyder, at lærere og pædagoger kan gøre sig rigtig mange erfaringer med udeundervisning og sætte endnu flere kompetencer i spil. Der er mulighed for at tænke fag og faglighed ind på helt nye måder, og det er vigtige erfaringer, som vi tager med ind i planlægningen af næste skoleår," siger Henrette Andersen.

Lærkeskolen i Stenløse oplever også fordele ved de mange udendørs skoledage. Her har de blandt andet lavet klubben om til udeskole, nogle elevgrupper arbejder med plantekasser, og mange dage er elever på tur til Multihytten i Stenløse, til søer, vandløb og andre steder i nærmiljøet.

"Vi ser rigtig mange glade børn på skolen hver dag, og børnene fortæller også selv, at de har det godt med at være så meget udenfor. Det giver bogstaveligt talt plads til større armbevægelser, og eleverne får betydeligt mere bevægelse i løbet af skoledagen end de obligatoriske 45 minutter," fortæller Tanja Tabel Ibsen, daglig pædagogisk leder på Lærkeskolen.

Mindre støj "Vi har gode, store udearealer omkring skolen, og der bliver undervist på skolens udearealer, de mange boldbaner og petanque banerne. Det har vist, at også helt almindelig undervisning med skolebøger fint kan foregå ude i det fri, hvor der er mere lys og plads og mindre støj end i et klasseværelse, siger Jette Troldborg, afdelingsleder for indskolingen på Lærkeskolen.

Den anderledes skoledag har desuden betydet, at pædagogernes kompetencer er kommet mere i spil i skoledagen.

"Lærere og pædagoger er lige nu ikke opdelt i skoletid og SFO/klub-tid med børnene, men er sammen hele dagen omkring børnene. Det giver naturligt et tættere samarbejde, som vi vil bygge videre på, når vi er fremme ved en mere almindelig hverdag igen," siger Jette Troldborg.