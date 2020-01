Seminaret strakte sig over et døgn og gav anledning til at dykke ned i strategiske drøftelser af den overordnede retning for byudvikling, borgerdialog og branding i Egedal. Foto: Egedal Kommune

Egedal-byråd på seminar: Nu skal der kigges på robotteknologi og digitalisering

"Som ramme for det kommende års økonomiske drøftelser blev vi på seminaret enige om at sætte fokus på de større tværgående områder inden for ledelse og administration. Vi vil for eksempel have undersøgt, hvordan robotteknologi og digitalisering kan give os nogle fordele," siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard

Egedal Byråd mødtes for nylig til 2020’ernes første fælles seminar.

Seminaret strakte sig over et døgn og gav anledning til at dykke ned i strategiske drøftelser af den overordnede retning for byudvikling, borgerdialog og branding i Egedal. Også rammerne for kommunens økonomi og det kommende års budget blev diskuteret.

Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

"Det har været et intensivt døgn, hvor vi kom vidt omkring i vores drøftelser. Blandt andet fik vi taget hul på nogle gode snakke, om hvilke nye muligheder der er, og hvilke metoder vi i Byrådet vil tage i brug for at få mere gang i dialogen med Egedals borgere. Vi har en ambition om at skabe rammerne for verdens bedste hverdag her i Egedal, og vi skal have udbredt, hvorfor Egedal er et dejligt sted at bo, arbejde og tilbringe sin hverdag, så det giver genklang også uden for kommunegrænsen,” opsummerer borgmester Karsten Søndergaard oven på seminaret.