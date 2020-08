Egedal-budget på vej: Nu kan borgerne komme med deres ønsker

"Hvordan skaber vi rammerne for verdens bedste hverdag i Egedal Kommune, og hvad skal politikerne prioritere og have fokus på i de kommende års budgetter for at nå dertil. Det får borgerne mulighed for at få indflydelse på ved at deltage i debatterne på dette års borgermøde," oplyser Egedal Kommune.