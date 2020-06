"Jeg har de seneste dage løbende været skriftligt og mundtligt i dialog med skolens ledelse. Her har jeg blandt andet opfordret til at skolen endnu engang forsøger at få finansieret købet af grunden eller alternativt skubber opstart til 2021," siger Karsten Søndergaard. Arkivfoto

Egedal-borgmester om kuldsejlet privatskole-opførelse: "Købsaftale var på helt almindelige vilkår"

Karsten Søndergaard kan ikke genkende kritikken fra Ølstykke Privatskole om dårlige vilkår i købsaftalen for Spejderengen

Lokalavisen Egedal - 25. juni 2020 kl. 20:37 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"De vilkår, vi er blevet mødt med af byråd og administration, er ikke Egedal værdigt i forhold til pris og vilkår."

Sådan lyder det fra bestyrelsen bag Ølstykke Privatskole, der tidligere på dagen kunne meddele, at privatskole-projektet på Spejderengen nu er faldet endegyldigt til jorden grundet uenighed med Egedal Kommune i forhold til forhandlingerne om skolens køb af Ølstykke-grunden.

Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) finder det meget ærgerligt, at projektet ikke kan realiseres, men han er ikke enig i kritikken om dårlige vilkår i forhold til til købet af Spejderengen.

"Der er udfærdiget et udkast til købsaftale på helt almindelige vilkår, men med et ekstraordinært punkt, hvor skolen kan træde tilbage fra handelen, såfremt en ny lokalplan ikke bliver udfærdiget, som privatskolen ønsker det. Derved er der ingen økonomisk risiko forbundet ved køb af grunden. Jeg har de seneste dage løbende været skriftligt og mundtligt i dialog med skolens ledelse. Her har jeg blandt andet opfordret til at skolen endnu engang forsøger at få finansieret købet af grunden eller alternativt skubber opstart til 2021," siger Karsten Søndergaard og fortsætter:

Handler om børnene "Jeg formoder, at forældre der har skrevet deres børn op til Ølstykke Privatskole, gerne vil have en garanti for, at skolen kan finansiere deres projekt - og at den midlertidige skole kan blive til en permanent skole. Det handler nemlig om børnene. Vi skal sikre at vores børn kan få en god og tryg skolegang."

Ølstykke Privatskole langer i deres pressemeddelelse både ud efter planudvalgsformand Ib Sørensen og borgmester Karsten Søndergaard.

"Vi må erkende, at den politiske modstand fra Socialdemokratiet og Venstre i sidste ende spænder ben for etableringen af Ølstykke Privatskole. Ib Sørensen har fra første færd været imod projektet, så det undrer os ikke, at han indædt har kæmpet imod, at vi kunne etablere os på Spejderengen. Men at en borgmester fra Venstre, til trods for gentagne tilsagn om støtte, løber i målet, er dybt frustrerende," lyder det fra Ølstykke Privatskole.

Enigt byråd Karsten Søndergaard ønsker ikke at gå ind i den dialog.

"Jeg vil undlade at kommentere på beskyldningerne om modstand og politisk benspænd. Jeg vil blot konstatere, at et enigt byråd i september 2019 godkendte, at Ølstykke Privatskole kunne købe et areal på Spejderengen. Senere har byrådet besluttet, at et andet areal kan lejes i tre år til en midlertidig placering. Den helt afgørende faktor er, at vi endnu ikke har modtaget et projektforslag eller finansieringsplan for opførelse af Ølstykke Privatskole. Senest har skolens ledelse altså meddelt, at den økonomiske støtte til finansiering af byggeriet har trukket sig, og det er ærgerligt," siger Egedals borgmester.