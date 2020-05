Egedal-borgmester om CNN-besøg i Veksø: "Det viser jo, at vi har gjort noget rigtigt"

Karsten Søndergaard glæder sig over, at genåbningen af Veksø Skole er gået så godt, at det har fået international bevågenhed

Som Lokalavisen Egedal kunne fortælle i onsdags, så lagde den store internationale TV-station CNN vejen forbi Veksø for at bringe historien om Veksø Skoles 5. klasse, der efter corona-genåbningen undervises i byens kirke, da pladsen på skolen ikke tillader at have alle elever samlet på én gang.

Nu har stationen og journalist Frederik Pleitgen bragt den positive Egedal-historie ud til sine seere i over 150 lande, og på Egedal Rådhus er nyheden om CNN's besøg ikke overraskende blevet modtaget med glæde.

"Først og fremmest er det vigtigt, at vi har fundet løsninger til alle vores skoleelever og at de løsninger som medarbejderne har fundet, både har været kreative og af høj kvalitet," siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard og fortsætter:

"Den her historie viser jo også, at vi er gode til at samarbejde på tværs i kommunen. Menighedsrådet har jo nikket til, at vi kunne bruge kirken til undervisning. Når så de løsninger vi finder i fællesskab, går verden rundt, så er det en god dag på kontoret. Der har ikke været meget at glæde sig over under den her coronatid, men sådan en historie her, viser jo, at vi har gjort noget rigtigt. Og kan andre finde inspiration her i Egedal, så er det virkelig godt," siger Karsten Søndergaard (V) i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Som tidligere omtalt af Lokalavisen Egedal, så fandt CNN historien fra Veksø interessant, da man rundt omkring i verden er inspireret af, hvordan man i Danmark har løst genåbningen af skolerne. Man lægger med andre ord mærke til, hvordan danskerne gør, og når man så bruger en kirke som klasselokale, så vækker det opsigt.