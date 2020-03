Egedal Kommune kigger måske ind i et scenarie, hvor man ikke har sundhedspersonale nok. Det får nu borgmesteren på banen. Foto: Adobe Stock Foto: photoguns - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Egedal-borgmester i appel til tidligere sundhedspersonale: "Vi kan få brug for flere hænder under corona-krisen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedal-borgmester i appel til tidligere sundhedspersonale: "Vi kan få brug for flere hænder under corona-krisen"

Karsten Søndergaard nviterer nu sundhedsmedarbejdere, der er pensionerede eller på orlov til at melde sig på banen. Kommunen vil gerne kunne trække på de tidligere ansatte, hvis corona-krisen udvikler sig og udløser kritisk mangel på sundheds personale

Lokalavisen Egedal - 26. marts 2020 kl. 11:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Egedal er man godt rustet til at passe på borgernes børn, ældre og udsatte borgere. Men over hele landet frygter kommunerne hvordan situationen med corona udvikler sig. Det samme gør sig gældende i Egedal Kommune. Derfor appellerer Egedals borgmester nu til tidligere sundhedsmedarbejdere om igen at trække i kitlen.

"Man behøver ikke at være en superhelt, men er man sundhedsfagligt uddannet, vil vi rigtig gerne bede borgerne om hjælp. Vi kigger måske ind i et scenarie, hvor vi ikke har sundhedspersonale nok. Vi ved ikke, hvordan situationen med den nye corona-virus udvikler sig, derfor kan vi komme i en situation, hvor vi får brug for mange flere hænder end vi har nu," siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Overalt i Egedal kommune er arbejdet omlagt og de fleste af kommunens medarbejdere arbejder i øjeblikket hjemmefra på nyoprettede hjemmearbejdspladser. Men i frontlinjen befinder sig stadig sundhedspersonalet som derfor også risikerer at blive smittet. Sker dét, risikerer kommunen at stå i en situation, hvor der mangler personale til at tage sig af syge borgere.

Så er man eksempelvis pensioneret læge, tidligere sygeplejerske, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejder eller har orlov fra jobbet i sundhedssektoren, så kan man nu være med til at hjælpe sine medborgere i Egedal.

Kan mangle personale "Fordi man er pensioneret eller har orlov, har man ikke mistet sine kompetencer. Vi har brug for alle hænder i den her frygtelige situation. Det er vigtigt at understrege, at ind til videre har vi helt styr på situationen. Men vi har oprettet en jobbank, som man kan tilmelde sig. Der kan blive brug for hjælp til mange forskellige opgaver inden for sygepleje og sundhedsområdet. Det kan være i hjemmeplejen, på vores plejecentre eller i et af vores botilbud," siger Karsten Søndergaard.

Hvis corona-situationen udvikler sig, og Egedal Kommune får brug for hjælp, ringer de folk op. Desuden vil der blive udbetalt overenskomstmæssig løn, hvis man bliver en del af kommunens fællesskab.