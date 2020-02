"Jeg havde virkelig set frem til, at ministeren kom med en forklaring på, hvorfor vi skal lænses for 48 millioner kroner. Den forklaring udeblev desværre,2 siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Karsten Søndergaard mangler stadig en forklaring på, hvorfor Egedal skal aflevere 48 mio. kr. ekstra til udligning og hvordan regeringen er kommet frem til det beløb

Lokalavisen Egedal - 17. februar 2020

Hvis det står til regeringen, skal Egedal Kommunes knap 43.500 borgere hver aflevere, hvad der svarer til godt 1100 kroner ekstra i udligning.

I forvejen er Egedal en af de kommuner, der betaler mest i udligning. Det er penge, der kunne være brugt på slidte skoler, normeringer i kommunens institutioner og ældrepleje for blot at nævne nogle ting.

Borgmester Karsten Søndergaard havde derfor torsdag håbet på en god forklaring fra regeringen på, hvordan man var kommet frem til det beløb, men social- og indenrigsministeren fremlæggelse af det der skulle være beregningsgrundlaget for udligningsreformen har ikke gjort Egedals borgmester meget klogere.

"Jeg havde virkelig set frem til, at ministeren kom med en forklaring på, hvorfor vi skal lænses for 48 millioner kroner. Den forklaring udeblev desværre. Helt ærligt så forstår jeg det ikke. Regeringen har ikke fremlagt én eneste faglig analyse, der viser hvad udligningsreformen bygger på. De siger blot at beregningerne hviler på finansieringsudvalgets beregninger. Men hvordan? Det kan vi ikke få at vide. Det er da ikke for meget for langt at bede om en vis anstændighed, når man vil fratage os så mange penge. Egedals borgere har ret til at få at vide, på hvilket grundlag de fratages de mange penge, siger Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

For to år siden da VLAK-regeringen forsøgte sig med en udligningsreform, blev der forud for forhandlingerne lagt fem forskellige modeller frem. Denne gang er der kun regeringens ene udspil, som de andre partier skal forholde sig til.

Virker useriøst Forskellen er, at der dengang lå en rapport og dugfriske beregninger og flere scenarier fra det såkaldte Finansieringsudvalg under Indenrigsministeriet, hvor Egedal stod til årligt, at skulle modtage mellem 20 og 40 mio. kr. Det er altså nu blevet ændret til, at kommunen skal aflevere 48 mio. kr.

"Det giver ingen mening. Ministeren må fremlægge, hvordan regeringen er kommet frem til det vanvittige høje tal. For to år siden skulle vi have tilført penge for at kunne løse de kommunale opgaver tilfredsstillende. Nu skal vi så pludselig aflevere endnu flere penge for at løse præcis de samme opgaver," siger Karsten Søndergaard og fortsætter:

"Det virker useriøst og er dybt bekymrende. Vi har i forvejen en skatteprocent over landsgennemsnittet og har på ingen måde et ekstravagant serviceniveau. Regeringen er nødt til at lægge beregningerne klart frem og så stå ved sine prioriteringer," siger Karsten Søndergaard.