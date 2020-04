Egedal-borgeres lån af e-bøger er steget med 47% under corona-krisen

De fleste vil helst læse en god gammeldags bog og ser frem til, at de igen får mulighed for at låne en god roman med hjem fra bibliotekets hylder.

"Jeg er glad for, at vores biblioteker er proaktive og sikrer, at de kulturhungrende borgere ikke løber tør for bøger og film. Kulturen er vigtig i en krisetid, hvor næsten alt er aflyst. Vi har brug for oplevelser og dem kan vi heldigvis også få via bøger og film," siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.