Egedal-borgere kan få et lift til corona-testcenter

"Det er et rigtig godt tilbud," siger testteltleder

For ældre, handicappede og andre ikke mobile borgere er det nu muligt at komme fra Malmparken Station til Testcenter Ballerup med liftbussen og blive testet for coronavirus.

Det skriver Egedal Kommune på sin hjemmeside.

Hvor flere af hovedstadens corona-testcentre ligger tæt ved offentlig transport, er testteltet i Ballerup anbragt lidt mere afsides - og det kan jo være et problem for dårligt gående. For at give alle mulighed for at blive testet, er der indsat shuttlebus fra Malmparken Station.

"Shuttlebussen er en hvid liftbus, og den kører fra busstoppestedet ved stationen. Som udgangspunkt kører den hvert kvarter fra kl. 7.45 - 17.15 på minuttallene 00-15-30-45, men kun, hvis der er passagerer," fortæller testteltleder Marianne S. Andersen og fortsætter:

"Jeg synes, det er et rigtig godt tilbud til borgere, der ikke har andre muligheder for transport, og jeg håber, at mange vil bruge bussen." pressemeddelelse