Egedal-bibliotekerne klar med stort sommerferie-program

Egedal Bibliotekerne længes efter at lave sjove aktiviteter med Egedals børn, nu hvor der i mange måneder har været tomt og uden latter og leg på bibliotekerne.

Bibliotekerne har lavet et stort ferieprogram med sommersjov, der kan underholde hele familien. Det bliver større end normalt, så der er plads til alle, om man kan lide at være kreativ, danse, gå på opdagelse, høre eventyr, se film eller læse gode sommerbøger.

Mange har en masse ophobet krudt i kroppen, og hos Egedal Bibliotekerne bliver der festet, når børnene kommer tilbage. Man kan hoppe på store tastaturer og store hinkeruder, og når Nadja Liv skruer op for musikken, skal der danses og laves koreografier til MGP musik og andre fede hits. For de mindre er der også rig mulighed for at få gang i de små kroppe, når Nadja Liv danser, synger og leger med sjove rekvisitter til kendte børnesange.