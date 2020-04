Egedal Kommune har været i dialog med 3F, begge parter er enige om, at de har en fælles og klar fælles interesse i, at der er styr på tingene, og at børn og forældre selvfølgelig skal kunne være trygge i kommunens skoler og daginstitutioner. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Egedal: Uhensigtsmæssig lovgivning om børneattester i rengøringsfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedal: Uhensigtsmæssig lovgivning om børneattester i rengøringsfirma

3F har gjort politiet opmærksomme på, at der ikke foreligger børneattester på de ansatte i det private rengøringsfirma, som gør rent i kommunen

Lokalavisen Egedal - 30. april 2020 kl. 14:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

3F har gjort politiet opmærksomme på, at der ikke foreligger børneattester på de ansatte i det private rengøringsfirma, som gør rent i kommunen.

Det skyldes, at der med den nuværende lovgivning ikke kan indhentes attester. Egedal Kommune vil nu tage initiativ til en ændring af lovgivningen.

Egedal Kommune har været i dialog med 3F, begge parter er enige om, at de har en fælles og klar fælles interesse i, at der er styr på tingene, og at børn og forældre selvfølgelig skal kunne være trygge i kommunens skoler og daginstitutioner.

På grund af den gældende lovgivning er det ikke muligt for det private rengøringselskab at indhente børneattester. Det har de nemlig forsøgt, og fået afslag på.

Afslaget fra politiet begrundes med, at rengøringsmedarbejdernes kontakt med børn og unge er så begrænset, at den ikke kan betragtes om direkte kontakt.

Rengøringselskabet har dog indhentet straffeattester på samtlige medarbejdere, hvilket også giver en grundlæggende tryghed. Den tekniske forskel på de to ting er, at forhold på en straffeattest kan blive forældede, og dermed efter 5 eller 10 år ikke længere fremgår af attesten. På en børneattest sker der ikke denne forældelse.

Ingen skurke I kommunen er man nu gået i gang med at undersøge alle tænkelige vinkler hos KL og Børne- og Undervisningsministeriet, for at se om de kan have en anden fortolkning end politiet.

Sideløbende med dette vil man lægge en sag op på det førstkommende møde i Økonomiudvalget, med det formål at rette en fælles politisk henvendelse til Folketinget om at få lovgivet præcist på dette område.

Kommunaldirektør Christine Brochdorf er glad for, at der efter de første hårde udmeldinger har været en konstruktiv dialog med 3F.

"Vi er helt enige om, at der ikke er nogen skurke i denne sag. Hverken kommunen eller rengøringselskabet har ønsket at skabe usikkerhed, tværtimod har man jo forsøgt at indhente børneattesterne, men fået afslag. Det bedste vi nu kan gøre er, at forsøge at påvirke Folketinget, så den uhensigtsmæssighed, der tilsyneladende er, kan blive rettet op", siger Christine Brochdorf.