Egedal Kommune sender nyt skoleprojekt i EU-udbud

Egedal Kommune har sendt opgaven om et nyt spændende skoleprojekt i EU-udbud og søger samtidig en dedikeret byggepartner til renovering og modernisering af kommunens skoler i et tæt strategisk partnerskab med kommunens bygherreorganisation.

Egedal Kommune udbyder et strategisk partnerskab med en øvre ramme på 400 mio. kr. Heraf er der øremærket 250 mio. kr. til at skabe kreative læringsmiljøer for børn og unge på de første fire af kommunens skoler i perioden 2021-2024.

Stor interesse

"Vi har i februar annonceret, at skoleprojektet ville blive udbudt, og vi er glade for, at der, allerede inden udbuddet blev lagt på Mercell, har været stor interesse for projektet og den nye samarbejdsform," siger Sune Impgaard Schou, By- og Erhvervsdirektør i Egedal Kommune.